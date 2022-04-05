Санкт-Петербург, 5 апреля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В марте в Санкт-Петербурге чаще всего волонтёры искали людей с ментальными нарушениями — многие из них тяжело переносят межсезонье. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт» Санкт-Петербурга.

Vk.com/lizaalert_piter Статистика. Март 2022.

В первый месяц весны добровольным поисковикам поступило 227 заявок, каждая третья из них требовала срочного реагирования, а массовые выезды объявлялись 23 раза.

«Чаще всего в таких случаях мы искали людей с ментальными нарушениями — многие из них тяжело переносят межсезонье», — отметили волонтёры уточнив, что многие ориентировки были закрыты со статусом «Найден, жив».

Так, найдено в живых 156 потерявшихся людей, погибшими — 12. Продолжаются поиски 13 человек.