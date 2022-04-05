Стокгольм, , 11:52 — REGNUM 4 апреля принц Швеции Карл-Филипп посетил Инженерный полк Гота (Ing 2), расположенный в Экшё. Помимо прочего, принцу представилась возможность понаблюдать за наведением понтонного моста и обкаткой военной техники.

ВС Швеции Forsvarsmakten.se

«Я глубоко впечатлен тем, чем они здесь занимаются. Я получил хорошее представление, а также мне удалось увидеть некоторое снаряжение. Было весело», — сказал принц Карл-Филип в комментарии SVT.

По словам самого принца, визит планировался давно, и он рад, что теперь, после пандемии коронавируса, поездка, наконец, состоялась.

«Мне удалось поездить с военными и даже навести понтонный мост. Я переговорил с солдатами и их командирами», — добавил Карл-Филипп.