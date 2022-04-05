Вашингтон, 5 апреля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Опубликован полноценный трейлер нового сезона сериала «Бортпроводница». Выход ролика состоялся 4 апреля на YouTube-канале HBO Max.

Скриншот YouTube Кадр из второго сезона сериала «Бортпроводница»

По сюжету второго сезона, бортпроводница в исполнении Кейли Куоко становится свидетельницей убийства, после чего ввязывается в расследование случившегося под прикрытием ЦРУ. Премьера продолжения проекта запланирована на 21 апреля 2022 года.

Напомним, что выход первого сезона «Бортпроводницы» состоялся 26 ноября 2020 года. Основой для сценария проекта послужил одноимённый роман Криса Бохджаляна.