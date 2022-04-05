Бразилиа, 5 апреля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Кандидат на президентских выборах в Бразилии Луис Лула да Силва заявил 4 апреля, что в случае своей победы 2 октября он снимет с административных государственных должностей всех военных. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Valter Campanato / ABr Инасио Лулу Да Силва

«Нам придётся реорганизовать правительство, поскольку нам предстоит снять с административных должностей более восьми тысяч военных», — заявил Силва.

По его мнению, военные не должны работать в правительстве и «тянуть президентов», а армия должна не заниматься политикой, а служить для защиты страны от внешних угроз.

Согласно данным Федеральной счётной палаты, в 2018 году должности в исполнительной власти занимали 2765 военнослужащих, в 2019 году их было уже 3515, в 2020 году правительство Жаира Болсонару увеличило их количество до 6157 человек.