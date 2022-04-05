Бейрут, 5 апреля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Начальник Государственного банка Ливана Рияд Салама прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о банкротстве организации. Об этом 5 апреля сообщает Al-Mayadeen.

Karan Jain Здание Банка Ливана

Салама опроверг заявления о том, что банк не сможет выполнять свои обязательства перед гражданами страны и назвал сообщения о банкротстве «недостоверными».

»Распространяемая в СМИ информация не соответствует действительности, а Центральный банк по-прежнему выполняет возложенную на него роль и будет продолжать это делать», — заявил Рияд Салама журналистам.

Ранее власти ЕС сообщили об аресте части ливанских активов в зарубежных банках в рамках расследования дела об отмывании государственных средств.