Кострома, , 12:02 — REGNUM Полиция задержала мужчину, сломавшего световую конструкцию в виде буквы Z, установленную в центре Костромы. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Видео с камеры видеонаблюдения

Нарушителем оказался 51-летний юрист из Москвы. Известно, что в момент разрушения он был нетрезв и «действовал из хулиганских побуждений». В настоящее время решается вопрос о его привлечении по статье «Хулиганство» или «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Напомним, конструкция находится на балансе города. Её круглосуточно охраняли сотрудники частного охранного предприятия. Однако на видео, выложенном в социальных сетях, видно, что охранники не предпринимают попыток задержать мужчину и дают ему уйти. Почему сотрудники ЧОПа повели себя таким образом — остаётся загадкой.

Как ранее писало ИА REGNUM, ранее в Костроме разбили стёкла и порезали шины трёх автомобилей с буквой Z. Нарушителей осудили по статье «Мелкое хулиганство» и обязали выплатить материальный ущерб владельцам машин.

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