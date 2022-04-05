Екатеринбург, 5 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Житель Туринска Свердловской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве собственного сына. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

Gorspravka09.ru Суд

Инцидент произошёл в апреле 2021 года. Мужчина нанёс 3-месячному сыну несколько ударов по голове. Оказалось, что уральца раздражал плач ребёнка, а успокоить его отец не смог.

В момент происшествия мать младенца находилась у знакомой. Вернувшись, она заметила, что ребёнок тяжело дышит. Кроме того, свердловчанка обратила внимание на странное поведение сожителя. Женщина решила переночевать у сестры. Там ребёнку стало хуже, ему вызвали «скорую помощь».

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, сообщение о госпитализации младенца поступило в ночь на 6 апреля 2021 года. Спасти ребёнка медикам не удалось. Он скончался на следующий день. В момент происшествия, уралец был пьян. Свою вину он признал, добавил Горелых.

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд.