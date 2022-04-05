Москва, 5 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. У СРЗП есть вопросы к президентскому законопроекту о гражданстве Российской Федерации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов журналистам.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Он напомнил о ситуации, когда губернатор Калужской области Владислав Шапша приехал в пункт переселенцев, не встретил там переселенцев, знающих русский язык.

«Вот некоторые аспекты этого законопроекта позволяют сделать вывод, что мы можем столкнуться с такой же историей. Если первооснова получения гражданства — рождение родителей на территории СССР, а туда входили все республики, здесь нужно внимательно посмотреть», — отметил парламентарий.

При этом, по словам депутата, фракция поддержит инициативу в первом чтении.

Законопроект о новых правилах получения гражданства РФ Госдума обсудит в первом чтении на заседании 5 апреля.