Москва, 29 октября, 2020, 07:20 — ИА Регнум. С начала 2020 года столичными онлайн-сервисами для малого бизнеса воспользовались свыше 30 тысяч раз. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

При этом в список самых популярных сервисов на портале mbm.mos.ru вошли услуги «Консультация», «Проверка контрагента» и «Формирование налоговой декларации по УСН».

«На городском портале для малого бизнеса собрано много полезных функций, в том числе более 20 отраслевых сервисов. Они упрощают для предпринимателей различные рутинные процедуры, такие как регистрация фирмы, поиск подходящих помещений и другие. С начала 2020 года ими воспользовались свыше 30 тысяч раз. Это уже на треть больше, чем за весь прошлый год», — сказала Сергунина.