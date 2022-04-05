Париж, 5 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Французские и бельгийские органы здравоохранения связывают случаи сальмонеллеза с потреблением продукции Kinder, передает BFM TV.

skeeze Сальмонеллы

Всего в институт Пастера во Франции поступили сообщения о 21 пациенте. Восемь из них были госпитализированы. Инфицированными в основном являются дети, средний возраст которых составляет 4 года. На данный момент было опрошено только 15 пациентов. Все они употребляли продукты Kinder за несколько дней до появления симптомов, произведенные на фабрике в Бельгии.

Случаи сальмонеллеза с одним и тем же генетическим штаммом были выявлены в Великобритании и Ирландии.

Во Франции рекомендуют жителям мыть руки с мылом и водой после посещения туалета, после переодевания ребенка и перед приготовлением пищи.

Как сообщало ИА REGNUM, министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил украинским властям, что в их распоряжении находится «оперативная поддержка Франции в расследовании военных преступлений».