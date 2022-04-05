Екатеринбург, 5 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания набережной Исети. Об этом сообщили в городской администрации.

Алексей Колчин ИА REGNUM Работники коммунальной службы собирают мусор с берега реки Исеть

Преобразование набережной пройдёт в три этапа. Первый из них включает развитие левого и правого берегов Исети, от улицы Щорса до границы парка имени В.В. Маяковского. На завершающем этапе преобразуют участок от Циолковского до переулка Базового.

Проект предполагает появление тротуаров и велосипедных дорожек. Его реализация станет еще одним шагом к созданию единого вело-пешеходного маршрута, который пройдет по обоим берегам Исети. Отметим, екатеринбургская набережная станет одной из крупнейших прогулочных зон России. Ее протяженность составит 42 километра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проект развития набережной Исети выбрало жюри. Победила концепция «Сплав» консорциума TOBE + Openfabric из Санкт-Петербурга и Роттердама.