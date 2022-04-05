Хабаровск, 5 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Хабаровске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении 11 эпизодов краж и грабежей, совершенных в Железнодорожном, Центральном и Индустриальном районах города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Полицейские

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Неоднократно судимые подельники в июле-августе 2021 года действуя предпочтительно ночью и в плохо освещаемых районах города, представляясь сотрудниками полиции и под предлогом проверки личного имущества граждан получали от них сотовые телефоны, ювелирные украшения и банковские карты. После получения «добычи» фигуранты быстро скрывались.

Полиции в ходе обысков удалось вернуть часть похищенного имущества потерпевшим.

Обвиняемые вину признали в полном объёме. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Режа Свердловской области отдала мошенникам более 300 тысяч рублей. Таким образом она пыталась спасти от уголовной ответственности своего внука.