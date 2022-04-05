Стокгольм, 5 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Ставки по ипотечным кредитам в Швеции снова повышаются. С 5 апреля к данной мере прибегнули в Skandiabanken и государственном банке SBAB, передает телеканал SVT.

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4 апреля в Handelsbanken также выпустили аналогичное объявление о более высоких ставках по ипотечным кредитам. Не далее как вчера такое же сообщение пришло от ипотечного учреждения Handelsbanken Stadshypotek.

«Мы постоянно отслеживаем процентные ставки на рынке и всегда стремимся к четкому соответствию общей ситуации с нашими процентными ставками. Изменения рыночных процентных ставок являются основанием для увеличения или уменьшения наших ставок по ипотечным кредитам», — говорится в пресс-релизе генерального директора Skandiabanken Джоанны Червалл.