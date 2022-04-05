Новосибирск, 5 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Новосибирской области начата доследственная проверка по факту гибели мужчины на строительной площадке. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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«2 апреля на строительной площадке в селе Верх-Тула в Новосибирской области на 30-летнего мужчину упала стрела строительного крана. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.