Бухарест, 5 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Более трехсот человек были эвакуированы из вагонов метрополитена Бухареста, застрявших в тоннеле между станциями Гривица и Басараб. Об этом 5 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

(сс) usadifranci Метро

Согласно предварительной информации, инцидент произошёл в 7:51 по местному времени, когда на одном из участков оживленной линии в головном вагоне состава загорелась электропроводка. Соответствующая система была немедленно обесточена, пассажирам прошлось пройти около 200 метров по рельсам до ближайшей станции. Все они благополучно поднялись на поверхность.

По некоторым данным, аварийному вагону причинен значительный ущерб.

Пострадавших нет. Ведется расследование обстоятельств происшествия.