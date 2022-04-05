Ставрополь, 5 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Ставропольском крае пойдет под суд житель города Электросталь Московской области, обвиняемый в разбое в составе группы лиц и убийствах людей. Преступление было совершено в 1999 году. Все время после этого подозреваемый находился в розыске. Один из его подельников за это время был осужден, второй — скончался, не дождавшись справедливого наказания за свое преступление.

Jo Naylor Убийство

В 1999 году подозреваемый вместе со своими соучастниками совершил разбойное нападение на троих жителей соседнего со Ставропольем региона. Целью бандитов были денежные средства, которые имелись у жертв.

«Обвиняемые под предлогом приобретения скота заманили потерпевших на территорию отдаленной лесополосы, расположенной недалеко от села Благодатного Петровского района Ставропольского края, и убили их. После чего похитили находящиеся при потерпевших 45 тысяч рублей» , — сообщили подробности уголовного дела в надзорном ведомстве.

В настоящее время уголовное дело 23-летней давности направлено для рассмотрения в Ставропольский краевой суд.