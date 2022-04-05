Казань, 5 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Казани по подозрению в незаконном обороте наркотических средств полицейские задержали семейную пару. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228. 1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США Нарколаборатория

При задержании у мужчины изъяли наркотические вещества массой 480,2 граммов, которые пара приготовила для дальнейшего сбыта. Супруги использовали для хранения запрещенных веществ гаражный бокс в одном из городских кооперативов. При его обыске оперативники нашли используемые для фасовки запрещенного товара предметы, лабораторное оборудование и наркотики. Общая масса изъятых веществ составили более 941 грамма.

Адреса тайников с оптовой партией наркотиков получал 30-летний житель Казани. Затем он забирал и привозил их в съемный гараж, где расфасовку на мелкие оптовые партии проводила его 37-летняя супруга. После этого семейная пара оборудовала на территории Казани тайники-закладки с наркотиками. Установлено, что супруги намеревались самостоятельно заняться производством запрещенных веществ.

Мужчину арестовали, а женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в городе Набережные Челны задержали 37-летнего организатора интернет-магазина по продаже наркотиков.

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