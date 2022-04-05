Пенза, 5 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Казаки Пензенского регионального отделения Союза казаков-воинов России и зарубежья передали в Донбасс гуманитарную помощь для добровольцев казачьего отряда «Дон» имени Архистратига Михаила. Гумконвой доставил защитникам ДНР и ЛНР письма, которые написали бойцам кадеты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Казачьи кадеты

В состав гуманитарного груза вошли продукты питания и предметы первой необходимости. Вместе с продовольствием казакам-добровольцам переданы письма с пожеланиями наступления скорейшего мира. Кадеты выразили слова поддержки защитникам Донбасса.

ИА REGNUM сообщало, что 4 апреля из Пензенской области жителям Донбасса отправили около 50 тонн гуманитарного груза. В основном это стройматериалы, хозяйственные товары и продукты питания. Очередной гуманитарный конвой «Пенза — ДНР» сопроводил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. На территории региона проживают более 1,6 тыс. человек, эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик.