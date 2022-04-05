Москва, 5 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Совфед намерен 26 апреля заслушать доклад генпрокурора Игоря Краснова о состоянии законности и правопорядка в России, сообщил сенатор Андрей Клишас.

Генеральная прокуратура РФ

«В соответствии с графиком заседаний Совета Федерации представление доклада генпрокурора И.В. Краснова планируется на заседании Совета Федерации 26-го апреля», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Сенатор уверен, что предстоит очень серьёзный и профессиональный разговор.

Краснов также ответит на вопросы сенаторов в ходе заседания комитета Совфеда по госстроительству 25 апреля.

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