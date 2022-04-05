Эль-Хасака, Сирия, 5 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Город Тель-Тамер на севере сирийской провинции Хасака попал под артиллерийский обстрел со стороны армии Турции. Об этом 5 апреля сообщает официальное информационное агентство SANA.

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По данным журналистов, под удар попала местная теплоэлектростанция. В результате обстрела ТЭЦ была повреждена, а ряд соседних населённых пунктов остались без электричества.

«Турецкие оккупанты обстреляли станцию артиллерийскими снарядами, что привело к отключению электроэнергии, а также к материальному ущербу», — цитирует SANA генерального директора энергетической компании Анвара Оклеха.