Таллин, 5 апреля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Со вторника, 5 апреля, в Эстонии значительно ухудшились погодные условия: пошел сильный снегопад, температуры снизились до минусовой отметки. Об этом сообщил местный портал прогноза погоды ilm. ee.

ИА REGNUM Зима

В течение дня зона осадков будет распространяться с севера Эстонии на восток. Мокрый снег будет идти большую часть суток. Усилится ветер южного и юго-западного направлений до 17, а на побережье — до 21 метра в секунду.

Ожидается, что снежный покров составит местами 5-10 см, в Центральной Эстонии может достигнуть 10-15 см.

В ночь на среду, 6 апреля, холодная погода сохранится. Температура в ночные часы упадет до — 2.-8 градусов, на побережье будет около нуля. Днем Эстонию ожидает переменная облачность. Во многих местах кратковременный снег, мокрый снег. Температура воздуха — 1.+3 градуса.