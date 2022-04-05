Под Рязанью создадут крупный логистический парк
Рязань, 5 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Новая инвестиционная площадка появится в Рязанской области — власти готовятся создать крупный логистический парк, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Территория, на которой разместятся объекты будущих резидентов, по предварительным расчётам, составит не менее 150 га. Под создание парка рассматривают земельные участки недалеко от бывшего аэропорта «Протасово», который можно использовать в качестве транспортно-логистического хаба. Рядом находится грузовая железнодорожная станция «Листвянка» и федеральная трасса М5 «Урал», что является несомненным преимуществом. Власти региона начали аудит земельных участков, в случае необходимости будет решаться вопрос о выкупе частных земель.
Предполагается, что логистический парк начнёт работать в первом полугодии 2023 года.