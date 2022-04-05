Рязань, 5 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Новая инвестиционная площадка появится в Рязанской области — власти готовятся создать крупный логистический парк, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Территория, на которой разместятся объекты будущих резидентов, по предварительным расчётам, составит не менее 150 га. Под создание парка рассматривают земельные участки недалеко от бывшего аэропорта «Протасово», который можно использовать в качестве транспортно-логистического хаба. Рядом находится грузовая железнодорожная станция «Листвянка» и федеральная трасса М5 «Урал», что является несомненным преимуществом. Власти региона начали аудит земельных участков, в случае необходимости будет решаться вопрос о выкупе частных земель.

«Логистический парк необходим нашей экономике, он должен иметь комплексное развитие. Учитывая наше географическое положение — это одно из востребованных направлений инвестиционной деятельности. Неоспоримым фактом является то, что он несёт за собой постоянное поступление в регион дополнительных инвестиций», — отметил 4 апреля на заседании Инвестиционного комитета губернатор Николай Любимов.

Предполагается, что логистический парк начнёт работать в первом полугодии 2023 года.