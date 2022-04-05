Ульяновск, 5 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Ульяновской области стартовала весенняя призывная кампания. Всего ожидается отправка на службу в армию более 1 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия

В регионе работают 24 призывные комиссии. Для прохождения военной службы планируется направить более 1 тыс. призывников, что не превышает норму, установленную для Ульяновской области весной 2021 года.

Отмечается, что первая отправка призывников со сборного пункта планируется ориентировочно 20 мая.

«Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции, так как для участия в ней направляются исключительно военнослужащие по контракту», — заявляет военный комиссар Ульяновской области Андрей Пожарский.

Всего в регионе признаны годными к прохождению службы около 6,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в осенний призыв в России в армию было направлено 128 тыс. новобранцев, а весной 2021 года — более 134 тыс. человек, осенью 2021 года — 127 тыс. призывников.