Новосибирск, 5 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Новосибирске из-за отсутствия должного контроля со стороны коммунальных служб и районных администраций пострадали люди. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть.

Дарья Драй ИА REGNUM Чистка крыш от снега и льда

Напомним, ранее в городе из-за падения ледяных глыб с крыш зданий пострадали две женщины.

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«Доклады о стопроцентной очистке скатов крыш я слышу с 15 марта. Однако случаи, которые произошли в городе после того, как было доложено о проведённых работах, свидетельствуют о том, что должного контроля, прежде всего со стороны муниципальных структур, нет. Имею в виду и профильный департамент, и районные администрации. Это безответственность и головотяпство, в результате которых пострадали люди, — сказал на расширенном аппаратном совещании сегодня, 5 апреля, Локоть. — Прошу разобраться с каждым случаем и определить, кто должен был спросить с управляющих компаний. И почему приняли доклады о стопроцентной очистке, когда этого не было. Неважно, жилой это фонд или нет – это территория города Новосибирска».

Он подчеркнул, что «ситуация неудовлетворительная, есть над чем работать».