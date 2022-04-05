Москва, 5 апреля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Американские акции продолжили укрепление в начале новой торговой недели, и снова в лидерах роста оказались бумаги высокотехнологичного сектора под предводительством Twitter, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

geralt Фондовая биржа

«Котировки компании подскочили на 27% в ходе минувшей сессии, отыгрывая сообщение Илона Маска о приобретении в середине марта 9,2% бумаг Twitter почти на 3 млрд долларов. На этом фоне Nasdaq Composite подскочил почти на 2%. Dow Jones и S& P 500 повысились на 0,30% и 0,81% соответственно.

Азиатские площадки провели сессию 5 апреля преимущественно на положительной территории, хотя движения были несколько скованными. Японский Nikkei 225 приподнялся в пределах 0,2%, южнокорейский Kospi вырос менее чем на 0,9%.

Австралийский S& P/ASX 200 ограничился ростом на 0,19% после решения РБА, который оставил ставку на рекордном минимуме, но проявил более ястребиный тон, тем самым анонсировав скорое повышение стоимости кредитования.

Австралийский доллар довольно оживленно отреагировал на сигнал Центробанка, превысив отметку0.7600 впервые с середины 2021 года.

В парах с остальными валютами доллар США торгуется в гораздо более скромных диапазонах. Игроки воздерживаются от активных действий, видимо, ожидая новых сигналов с геополитического фронта.

При этом котировки евро/доллара продолжают идти своим путем, развивая медвежью коррекцию от сопротивления вблизи отметки1.1200, которая спугнула покупателей на минувшей неделе.

Так, в понедельник пара обвалилась под отметку1.1000, отметив минимумы на1.0960. Пока эта зона оказывает поддержку единой валюте, но риск ее пробоя высок, тем более что котировки снова находятся под 20-дневной скользящей средней.

Усилить давление на евро может не только возобновление бегства от рисков, но и свежие ястребиные комментарии чиновников ФРС, за которыми последует завтрашний (6 апреля) протокол заседания Федрезерва.

Тем временем пара доллар/рубль после существенной коррекции от рекордных максимумов перешла в режим консолидации, торгуясь в сужающемся диапазоне на фоне всеобщего снижения волатильности, поскольку со временем рынки привыкают к новостям с геополитического фронта и реагируют более сдержанно.

Доллар, который провел сессию 4 апреля в диапазоне 83-85 руб., обосновался в районе 84 руб. и всеми силами пытается удержаться над поддержкой 83 руб., преграждающей путь к 80 рублей», — полагает эксперт.

Читайте также: Российский фондовый рынок отмахнулся от внешнего негатива