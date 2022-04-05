Уфа, 5 апреля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Подрывы льда на реках начали в Башкирии для недопущения заторов. Об этом сообщил председатель государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров в своем Telegram-канале.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Паводок

Он отметил, что 5 апреля на реке Ай в селе Месягутово Дуванского района начали проводить взрывные работы. Спасателям помогают военные взрывники. Работы ведутся для недопущения заторов льда и резких подъёмов уровней воды с подтоплением населенных пунктов.

Гумеров отметил, что взрывные работы на реках будут проходить по мере необходимости в местах возможных ледовых заторов. Подрывы льда также провели в Чишминском районе на реке Уршак.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии подтопило 45 жилых домов.