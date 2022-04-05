Лос-Анджелес, США, 5 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Американская певица Бритни Спирс заявила, что пишет мемуары. Об этом 5 апреля сообщает The Sun.

Скриншот с YouTube Бритни Спирс

По словам Спирс, работа над книгой становится для неё «исцеляющей и терапевтической». «Трудно вспоминать прошлые события в моей жизни… Я никогда не могла открыто выражаться. Я представляю, что это звучит по-детски, но я была очень молода, когда произошли те события», — поделилась певица.

Ранее Бритни Спирс рассказала, что недовольна своей внешностью. Она хотела сделать пластическую операцию по увеличению груди после того, как отец подверг её критике, однако позже артистка передумала.