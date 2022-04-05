Биробиджан, 5 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Второй раз в 2022 году произошёл пожар в шиномонтажной мастерской столицы Еврейской АО. Здание не охранялось, предполагается, что его подожгли, сообщило ИА EAOMedia.

ГУ МЧС по Костромской области Пожар

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Очаг возгорания был снаружи здания. Строение частично выгорело, уничтожены инструменты и инвентарь. Боролись с огнём девять человек и две единицы техники. Размер ущерба устанавливается.

Причины и обстоятельства пожара выясняют сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в столице Еврейской АО пожар на складе пиломатериалов едва не перекинулся на соседние здания. Площадь возгорания была большой, огонь раздувало порывистым ветром.