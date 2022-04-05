Вашингтон, 5 апреля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Режиссёр Джо Руссо, известный по серии фильмов «Мстители», рассказал об особенностях работы компании Marvel, в частности, её главы Кевина Файги. Об этом 5 апреля написал портал «Культуромания».

Solomon203 Marvel

«Часть гениальности Кевина Файги заключается в том, что на самом деле у него нет плана. Как у вас может быть план, если фильм, который вы снимаете, может и не выстрелить. Такое же нельзя спланировать. На самом деле речь идет о том, что в случае успеха появляется своего рода энтузиазм по поводу того, что же еще мы могли бы сделать? И тогда появлялись новые идеи. Мы надеемся, что однажды мы сможем добраться до эпичной истории, если будем продолжать делать все правильно. Да, так произошло с «Войной бесконечности» и «Финалом». Но многое из этих фильмов было придумано в перерывах между съемками. И некоторые из лучших отсылок или сюжетных ходов были придуманы постфактум», — заявил Руссо. Также режиссёр отметил, что одним из главных навыков Marvel является умение адаптироваться под запрос зрителя.

Напомним, что Marvel является одной из самых крупных компаний, занимающихся созданием комиксов. Так, на счету компании более 30 различных серий комиксов, большая часть из которых была экранизирована.