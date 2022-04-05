Лима, 5 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо обратился 4 апреля к гражданам страны, попросив их позволить ему управлять страной и дальше. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Gob.pe Педро Кастильо

Обращение к гражданам прозвучало в свете массовых протестов, блокад и беспорядков, вызванных повышением цен на топливо. Несмотря на то, что правительству удалось провести переговоры с лидерами профсоюзов перевозчиков, и блокаду основных транспортных путей удалось снять, протестующие продолжают устраивать стычки с полицией и баррикадировать улицы.

В свою очередь, правые партии Перу обвинили Кастильо в развязывании нынешнего кризиса и призвали к отставке президента и назначении досрочных выборов.