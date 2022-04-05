Москва, , 11:14 — REGNUM Новые постановочные съёмки с людьми, якобы погибшими в результате действий российской армии, проведены в Киевской области Украины. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 5 апреля на брифинге.

Игорь Конашенков Mil.ru

Он заявил, что речь идёт о подтверждённой информации. Вечером 4 апреля очередная постановочная съёмка якобы погибших от насильственных действий российских вооружённых сил мирных жителей проведена в селе Мощун в 23 км к северо-западу от Киева.

Записи предназначены для распространения через западные СМИ. Съёмку провели военнослужащие 72 украинского главного центра психологических операций.

«Подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы в Сумах, Конотопе и других городах», — добавил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны заявили о провокации против российских военных в городе Буча. Украинские власти и СМИ распространили кадры с якобы погибшими там мирными жителями.

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