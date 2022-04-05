Улан-Удэ, 5 апреля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. На полигоне «Телемба» в Бурятии завершились масштабные учения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа. В учениях приняли участие части, дислоцированные в шести регионах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе округа.

Mil.ru Пуск ракеты

Расчёты зенитно-ракетных комплексов «Бук», С-300ПС, С-400 «Триумф» выполнили комплекс учебно-боевых задач по подготовке и нанесению ударов по целям, имитирующим воздушные объекты условного противника.

«Помимо этого, боевые стрельбы по воздушным целям различных типов, характеристик, скоростей и высот выполнили расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», а также ЗРК «Оса», — отметили в ВВО.

Авиацию условного противника имитировали ракеты-мишени «Стриж», «Армавир», «Пищаль» и «Саман». Всего было выполнено более 50 практических пусков ракет. В учениях было задействовано около 4 тыс. военнослужащих и более 600 единиц техники.