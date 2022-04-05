Великий Новгород, 5 апреля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В некоторых аптеках Новгородской области местные жители записываются на приобретение лекарств. Ситуацию с медикаментами в области прокомментировал губернатор региона Андрей Никитин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

»Действительно, некоторые трудности есть. На часть препаратов люди, что называются, записываются. Когда лекарства поступают в аптеку, жителям звонят, они приходят и забирают необходимые таблетки», — заявил Никитин.

Тем не менее, лекарства поступают в регион оперативно. Губернатор заверил, что временное отсутствие тех или иных медикаментов не связано с прекращением поставок иностранных производителей.

Причиной дефицита на некоторые лекарства является повышенный спрос со стороны жителей области. Новгородцы стремятся запасаться впрок. За месяц жители региона скупили годовой запас некоторых препаратов.

«Есть сложности с тем, что сейчас приходится оперативно выстраивать новые логистические цепочки, чтобы лекарства попадали от производителя к потребителю как можно скорее», — отметил губернатор.

Андрей Никитин напомнил жителям Новгородской области, что не стоит верить слухам и неподтвержденной информации. Поставки медикаментов никто не прекращал.