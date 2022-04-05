Киев, , 11:12 — REGNUM Владимир Зеленский допустил возможность того, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может не состояться. Он заявил об этом 5 апреля в эфире телеканала «Украина-24».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Проще сказать «давайте ни про что сегодня не будем говорить». Позиция самая легкая. Самое сложное — говорить, что они сделали, признать их врагом и при этом найти возможность встречаться и на этой встрече найти выход. И при этом не утратить свою территорию <…> Может так случиться, что и не будет встречи (с Путиным)», — сказал он.

Помимо того, Зеленский, говоря о помощи со стороны других стран, заявил, что Киеву «нужны серьезные игроки, готовые на все».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации, которые продолжают проведение специальной военной операции на Украине, уничтожили очередной центр подготовки украинских сил специальных операций.