Джакарта, 5 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Министр культуры Индонезии Мухаджир Эффенди заявил, что правительство Малайзии планирует представить в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) танец реог для предоставления статуса нематериального наследия человечества, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮНЕСКО

Индонезия намерена опередить Малайзию в этом вопросе.

Мухаджир Эффенди попросил правительство Восточной Явы предложить ЮНЕСКО признать искусство реог и подготовить необходимые подтверждающие документы.

Реог — традиционный яванский танец провинции Восточной Явы, который включает в себя множество элементов, изящную хореографию, экстравагантные костюмы и декорации.

Напомним, индонезийский гамелан был признан ЮНЕСКО в качестве нематериального наследия человечества 15 декабря 2021 года.