Новосибирск, , 11:11 — REGNUM В Новосибирске всем пользователям транспортных карт стал доступен проезд в рамках единой системы «Электронный проездной», действующей во многих городах России. Об этом сообщили в мэрии муниципалитета.

В общественном транспорте Mos.ru

«Очень хорошо, что жителям Новосибирска стал доступен проезд в общественном транспорте других городов России по «домашним» транспортным картам. Это делает оплату проезда в других регионах легкой и понятной, от пользователя не требуется наличие различных локальных инструментов для оплаты. Новые технологии реально создают новые возможности, востребованные в повседневной жизни, и замечательно, что Новосибирск активно участвует в этих процессах», — прокомментировал начальник управления пассажирских перевозок Новосибирска Владимир Кондауров.

Теперь любой пользователь ЕТК-онлайн может не только пополнять карту дистанционно в интернете и экономить при пересадках на общественном транспорте Новосибирска, но и использовать её для оплаты проезда в других регионах.