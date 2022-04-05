Махачкала, 5 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Дагестане признали виновным в совершении преступления, связанного с призывами к экстремизму, жителя Дербентского района. Установлено, что подозреваемый призывал к осуществлению экстремистской деятельности, распространяя посты в социальных сетях, пишет РИА «Дагестан».

Марина Каширская ИА REGNUM Наказание

По решению Дербентского районного суда подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. При этом его лишили права два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в сети интернет.

Столь мягким наказанием обвиняемый отделался, благодаря тому что в ходе судебного заседания полностью признал свою вину и раскаялся.

Ранее сообщалось, что в Дагестане отправили на три года и два месяца в колонию-поселение жителя Левашинского района, признанного виновным в распространении экстремистских материалов в сети интернет.

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