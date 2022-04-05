Ереван, 5 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Посол США в Армении Линн Трейси призвала Азербайджан освободить армянских военнослужащих, оказавшихся в плену. Об этом 5 апреля говорится в сообщении американского посольства в Ереване.

Photolure Линн Трейси

«Мы призываем освободить всех заключённых, учитывая страдания семей, не имеющих сведений о местонахождении и судьбе своих родных», — сказала Трейси.

Она также призвала увеличить усилия, направленные на получение информации о без вести пропавших военнослужащих, в том числе с 1990-х годов.

Армения добивается от Азербайджана возвращения всех удерживаемых лиц. В Баку заявляют, что все попавшие в плен армянские граждане были возвращены, а удерживаются только «террористы и диверсанты».