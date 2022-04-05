Лос-Анджелес, США, , 11:07 — REGNUM Американская модель Кендалл Дженнер призналась, что борется с тревожностью. Об этом 5 апреля пишет The Sun.

Кендалл Дженнер Скриншот с YouTube

По словам модели, чувство тревоги появилось у неё после того, как поклонники стали обвинять её в злоупотреблении пластическими операциями, а также в излишнем демонстрировании своего богатства. Дженнер поделилась с фанатами несколькими способами того, как можно справиться с беспокойством — она посоветовала «делать глубокие вдохи», а также «позагорать».

Ранее в Сети высмеяли фотографии Кендалл Дженнер — пользователи заметили длинные пальцы ног у модели. В ответ Дженнер пригрозила, что будет блокировать всех, кто будет говорить про эту её особенность.

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