Москва, , 11:04 — REGNUM Ещё четыре украинских беспилотных летательных аппарата сбиты российскими средствами ПВО. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 5 апреля в ходе брифинга.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

Он уточнил, что беспилотники сбиты неподалёку от населённых пунктов Чернобаевка, Индустриальная, Гурты и Нижняя Крынка. Общее количество беспилотников, сбитых за время проведения военной спецоперации, достигло 398 единиц.

Кроме того, с начала проведения спецоперации уничтожено 125 самолётов, 91 вертолёт, 226 зенитных ракетных комплексов, 1969 танков и других боевых бронированных машин, 214 установок реактивных систем залпового огня, 852 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1873 единицы специальной военной автомобильной техники.

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