Триполи, 5 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Два человека погибли и пятеро получили ранения в ходе вооруженного столкновения, которое произошло между двумя вооруженными группировками в центре ливийской столицы Триполи в ночь с 4 на 5 апреля. Об этом сообщает Marsad al-Lybia.

Voice of America Ливия

По данным журналистов, боевые действия начались между сторонниками двух альтернативных правительств страны, возглавляемых Абдель-Хамидом Дабайбой и Фатхи Башага. Обе стороны конфликта применили стрелковое оружие и крупнокалиберные пулемёты.

Что стало причиной конфликта неизвестно. По данным журналистов, сторонники альтернативных правительств стягивают в столицу подкрепления и бронетехнику для начала активной фазы борьбы за власть.