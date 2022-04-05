Москва, 5 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что на фоне санкций российское телевидение лишилось почти половины рекламы, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Телевидение

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"Пятьдесят процентов рекламы снято», — сказал Шадаев.

Он отметил, что на фоне санкций ушли крупные рекламодатели.

На фоне антироссийских санкций ряд крупных компаний покидают страну, некоторые приостановили свою деятельность.

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