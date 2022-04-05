Симферополь, , 11:03 — REGNUM Законодательную инициативу о внесении в Государственную думу РФ проекта поправок в Гражданский кодекс РФ, предусматривающих возможность принудительного изъятия имущества у граждан недружественных стран, поддержали депутаты Государственного совета Республики Крым 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Госсовета.

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Голосование проводилось в заочном режиме, «за» проголосовали 73 депутата, проголосовавших против и воздержавшихся нет.

«Принятие данного проекта позволит обеспечить прекращение права собственности на имущество, находящееся на территории Республики Крым и принадлежащие иностранным государствам и иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия, а также их бенефициарам и лицам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, и осуществить регистрацию права собственности Республики Крым на имущество указанных лиц», — пояснила вице-спикер Госсовета Крыма Алла Пономаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, проект закона разработан по поручению главы Республики Крым Сергея Аксёнова. Речь идёт о возможности национализации имущества, принадлежащего в том числе украинским политикам, бизнесменам, политическим деятелям и расположенного на территории России.

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