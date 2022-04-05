Крым внесет в Госдуму проект закона о национализации украинского имущества
Симферополь, 5 апреля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Законодательную инициативу о внесении в Государственную думу РФ проекта поправок в Гражданский кодекс РФ, предусматривающих возможность принудительного изъятия имущества у граждан недружественных стран, поддержали депутаты Государственного совета Республики Крым 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Госсовета.
Голосование проводилось в заочном режиме, «за» проголосовали 73 депутата, проголосовавших против и воздержавшихся нет.
Как сообщало ИА REGNUM, проект закона разработан по поручению главы Республики Крым Сергея Аксёнова. Речь идёт о возможности национализации имущества, принадлежащего в том числе украинским политикам, бизнесменам, политическим деятелям и расположенного на территории России.