Манагуа , , 11:07 — REGNUM Президент Никарагуа Даниэль Ортега назначил 4 апреля нового посла в Организацию американских государств после отставки Артуро Макфилдса, выступившего против режима Ортеги на собрании организации. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

23 марта назначенный тогда послом Никарагуа в ОАГ Макфилдс выступил с осуждением собственного правительства на заседании постоянного совета ОАГ. Инцидент повлёк за собой немедленное увольнение посла с занимаемого поста.

Новым представителем Никарагуа стал бывший партизан и депутат Центральноамериканского парламента Орландо Тарденсильо. Он также представлял Манагуа перед Всемирной торговой организацией, а также был посланником в посольстве Никарагуа в Швейцарии.

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