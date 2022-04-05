Никарагуа назначила нового посла в ОАГ после скандала с предыдущим
Манагуа , 5 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Президент Никарагуа Даниэль Ортега назначил 4 апреля нового посла в Организацию американских государств после отставки Артуро Макфилдса, выступившего против режима Ортеги на собрании организации. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.
23 марта назначенный тогда послом Никарагуа в ОАГ Макфилдс выступил с осуждением собственного правительства на заседании постоянного совета ОАГ. Инцидент повлёк за собой немедленное увольнение посла с занимаемого поста.
Новым представителем Никарагуа стал бывший партизан и депутат Центральноамериканского парламента Орландо Тарденсильо. Он также представлял Манагуа перед Всемирной торговой организацией, а также был посланником в посольстве Никарагуа в Швейцарии.