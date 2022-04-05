Манагуа , 5 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Президент Никарагуа Даниэль Ортега назначил 4 апреля нового посла в Организацию американских государств после отставки Артуро Макфилдса, выступившего против режима Ортеги на собрании организации. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

23 марта назначенный тогда послом Никарагуа в ОАГ Макфилдс выступил с осуждением собственного правительства на заседании постоянного совета ОАГ. Инцидент повлёк за собой немедленное увольнение посла с занимаемого поста.

Новым представителем Никарагуа стал бывший партизан и депутат Центральноамериканского парламента Орландо Тарденсильо. Он также представлял Манагуа перед Всемирной торговой организацией, а также был посланником в посольстве Никарагуа в Швейцарии.