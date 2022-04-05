Москва, , 11:03 — REGNUM В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 134 военных объекта Украины, заявил 5 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, были уничтожены в том числе восемь командных пунктов и узлов связи, один радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна пусковая установка ракетного комплекса «Точка-У», шесть складов с боеприпасами и два склада горючего, а также 85 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет, отметил глава государства.