Малодербетовский район, Калмыкия, , 11:02 — REGNUM В Калмыкии задержан подозреваемый в убийстве 33-летнего мужчины на животноводческой стоянке. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД России 5 апреля.

Уголовное дело 63.мвд.рф

Преступление было совершено 30 марта в 14 километрах от села Плодовитое Малодербетовского района. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что неустановленное лицо произвело не менее одного выстрела в голову мужчины из огнестрельного оружия. Помощник старшего гуртоправа животноводческой стоянки погиб на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сотрудники полиции задержали предполагаемого убийцу.

Причины и мотивы преступления пока неизвестны.