Калуга, , 12:04 — REGNUM В Калуге приступили к реализации плана капитального ремонта на 2022 год в части замены лифтового оборудования. Работы выполняются в девяти многоквартирных домах. В них заменят 23 лифта на общую сумму 44,5 млн рублей. Об этом 5 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Нина Борисова.

Ремонт лифта Фото пресс-службы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области

В объём работ входит не только замена купе кабин, но и ремонт в машинном отделении – это обособленное помещение с оснащённым оборудованием для работы лифта. Старые системы управления и диспетчеризации микроконтроллерного типа будут заменены на микропроцессорный тип управления. Установят новые системы освещения, охранной сигнализации и заземления, новые люки и двери в машинные отделения.

«После завершения строительных и отделочных работ, работ по замене лифтового оборудования и других обслуживающих систем подрядчик проведёт пусконаладочные работы и полное техническое освидетельствование лифтов. Завершить работы планируется не позднее 10 июня. Приёмка лифтов в эксплуатацию осуществляется представителем Ростехнадзора. Работы выполняет подрядная организация из Москвы», — отметила Нина Борисова.

С 2015 года в Калужской области по программе капитального ремонта региональным оператором выполнены работы по замене 976 лифтов в 327 многоквартирных домах. Общая сумма выполненных работ составила более 1,7 млрд рублей.

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