Чебоксары, 5 апреля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Чувашии за последние пять лет количество сельхозорганизаций и фермеров сократилось, а площадь сельхозугодий возросла. Соответствующие оперативные итоги подвели в Чувашстате по итогам сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Светлана Шаповалова Зерновое поле

В 2021 году в Чувашии обследовано 343 сельскохозяйственные организации, 1415 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, свыше 237 тыс. хозяйств населения, а также 753 садоводческих и огороднических некоммерческих объединения.

По оперативным итогам Чувашстата, по сравнению со Всероссийской переписью 2016 года число сельскохозяйственных организаций сократилось на 8%. В то же время площадь сельхозугодий в расчёте на один объект возросла на 17%: среди муниципалитетов данный показатель на один объект варьируется от 5 тыс. гектаров до 1 тыс. гектаров.

Кроме того, за данный период число фермеров сократилось на 45%, в результате втрое возрос средний размер сельхозугодий на одно хозяйство. Количество личных подсобных хозяйств (ЛПХ) сократилось на 0,3%, а общая площадь сельхозугодий на одно ЛПХ увеличилась на 10% и достигла 0,6 гектара.

Некоммерческих товариществ стало больше на 1%. Общая площадь земли в среднем на один объект превысила 11 гектаров. Наибольшее количество объединений зарегистрировано в Чебоксарском районе (163) и Чебоксарах — соответственно 163 и 110, по одному — в Порецком и Яльчикском районах. Нет садоводческих и огороднических товариществ в Аликовском, Батыревском, Красночетайском и Шемуршинском районах.

Напомним, что сельскохозяйственная микроперепись проходила в России в августе 2021 года. В Чувашии в ней участвовали почти 500 переписчиков. Заявлялось, что итоги опроса позволят показать перемены в сельском хозяйстве за последние пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, при микропереписи в Чувашии выяснилось, в частности, что жители выращивают такие экзотические фрукты, как абрикосы, черешня, арбузы, виноград, дыня, киви, шелковица, алыча. В подворьях содержатся цесарки, мускусные утки (индоутки), а также несущие голубые яйца куры чилийской породы (араукана).